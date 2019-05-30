مصر توقف أستاذا جامعيا أهان طالبة أمام زملائها

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية، الخميس، وقف أستاذ بجامعة المنصورة وإحالته للتحقيق، بسبب منعه طالبة من الذهاب لدورة المياه خلال أداء الامتحان، مما جعلها تتبول على نفسها أمام زملائها في موقف مهين ومحرج.

وتداول رواد مواقع التواصل قصة طالبة بكلية آداب المنصورة طلبت من أستاذها مراقب الامتحان الذهاب لدورة المياه، لقضاء حاجتها بسبب إصابتها بمرض يجعلها تتبول كثيرا، لكنه رفض بحجة أن ذلك سيجعل بقية الطلاب يطلبون المعاملة بالمثل.

وقال المغردون إنه أمام تعنت الأستاذ الجامعي ورفضه، تبولت الطالبة على نفسها في اللجنة، وأمام زملائها في مشهد مهين ومحرج لها، مطالبين بالتحقيق مع الأستاذ الجامعي.

من جانبه قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إحالة الأستاذ إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة.

وقالت جامعه المنصورة في بيان لها اليوم الخميس، إنه أثير بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واقعة تفيد رفض رئيس لجنة امتحان مادة نصوص يونانية بكلية الآداب خروج الطالبة "م.ع. ف" طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني من الامتحان، وتكرار طلبها دخول دورة المياه لأنها تشعر بتعب شديد، رفض رئيس اللجنة خروجها مما تسبب في تبولها لا إراديا، مضيفة أنه تم إحالة الأستاذ إلى التحقيق.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، أنه فور علم إدارة الجامعة بالواقعة بعد تقدم الطالبة بشكوى، تمت إحالة الدكتور "ش. ب" مدرس بقسم الصحافة والإعلام للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة على أعمال الامتحانات.