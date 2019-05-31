صورة لنجم كوميدي في العناية المركزة تحزن المصريين

انتشرت صورة لفنان الكوميديا المصري محمد نجم في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الجيزة (جنوب القاهرة)، ما أثار حزن المصريين على نجمهم المحبوب.

ويرقد محمد نجم في المستشفى بسبب معاناته من غيبوبة إثر إصابته بجلطة دماغية.

وزار عدد من الفنانين نجم في المستشفى، بينهم الفنان طلعت زكريا، مطالبين جماهيرهم بالدعاء له.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان المصري الكوميدي قبل 10 أيام، حيث أصيب بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى وما زال يعاني من غيبوبة.

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وقال شريف محمد نجم، نجل الفنان الكوميدي، إن والده يحتاج إلى دعوات محبيه وجمهوره، حيث وصل لمرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة دقيقة، موضحاً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن الأطباء منعوا عنه الزيارة بسبب حالته الحرجة.

ومحمد نجم من مواليد العام 1944، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص، كما أسس فرقة مسرحية حملت اسمه، وقدم مسرحيات عديدة، أبرزها "عش المجانين" التي اشتهر من خلالها بلزمته الشهيرة "شفيق يا راجل".

وقدم نجم مسرحيات أخرى منها "أعقل يا مجنون" و"عبده يتحدى رامبو" و"أولاد دراكولا". وكان آخر أعماله مسرحية "الأونطجي" التي شاركه بطولتها انتصار، ومنير مكرم وريكو.

وشارك نجم في عدة أفلام سينمائية منها "مولد يا دنيا" و"لن أعود" و"الكذاب" و"قمر الزمان" و"انتهى الحب".