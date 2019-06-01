تحدي البطاقة الشخصية يشتعل بين هنيدي وآسر ياسين

تحديات ومناوشات يخوضها الفنان محمد هنيدي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد واحدا من أهم الفنانين الذين يجيدون استخدام تلك المنصات، ودائما ما يقحم هنيدي زملاءه في تلك المناوشات.

إلا أن هذه المرة كانت البداية لدى الفنان آسر ياسين، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة لبطاقته الشخصية وعلق عليها قائلا: "من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته.. انجوي".

بعدها انهالت عليه التعليقات التي استعانت بصورة هنيدي للمقارنة بينها وبين صورة آسر ياسين، فيما استخدم البعض صورا قديمة لهنيدي، وهو ما دفع آسر ياسين لتوجيه كلامه إلى محمد هنيدي: "شفت اتلطيت معايا ازاي"، في إشارة إلى إقحام هنيدي بالأمر دون رغبته.

فما كان من هنيدي إلا الرد من خلال نشر صورة بطاقته الجديدة التي يظهر فيها بشكل مغاير عن الصور التي نشرها البعض له في التعليقات.

ولم يكتف هنيدي بهذا الأمر، بل قرر من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن يطلق استفتاء، وضع من خلاله صورته في البطاقة وفي الجانب الآخر صورة آسر ياسين.

ووجه هنيدي سؤالا إلى جمهوره: "مين الأكثر وسامة في صورة البطاقة الشخصية؟"، وطرح اختياران هما: "آسر قلبي ياسين" و "محمد كبدي هنيدي"، ذلك التصويت الذي شارك فيه حتى الآن أكثر من 150 ألف مصوت.