هنيدي يطمئن الجمهور بصورة: حسن حسني بخير.. ويدخّن النرجيلة

نشر الفنان المصري محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، مطمئناً جمهور الفنان الكبير على حالته الصحية.

وقال هنيدي معلقاً على الصورة التي نشرها على صفحاته بمواقع التواصل "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان لايف وحالا".

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وكان الفنان المصري حسن حسني قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط دعوات جمهوره ومحبيه له بالشفاء.

وفي تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أكدت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين المصريين، أن حسني متواجد بمنزله في الوقت الحالي، مشيرةً إلى تعرضه لأزمة صحية أجرى على إثرها جراحة منذ ما يقرب من شهر، وعاد لمنزله.

من جهة أخرى، أصدر نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، بياناً كشف من خلاله عن تكفل "الشركة المتحدة" بتكاليف علاج حسني، موجهاً لها الشكر.