رئيس جامعة يستقبل طالبة مصرية بعد إهانتها من أستاذها

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة في مصر، طالبة كلية الآداب صاحبة واقعة التبول اللاإرادي، بعد منع أحد أعضاء هيئة التدريس دخولها دورة المياه، مما تسبب فى تبولها لا إراديًّا بسبب ظروفها الصحية.

و اطمأن عبد الباسط على انتظام الطالبة في الامتحانات، وقدم لها كل أوجه الدعم النفسي والمعنوي، وطمأنها بأن إجراءات التحقيق سوف تسير بمنتهى الشفافية والنزاهة، بما يضمن لها حقها كاملا.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك تعليمات مشددة فى هذا الشأن، حيث إنه من حق أى طالب دخول دورة المياه في أي وقت أثناء الامتحان، ولا يجوز منعه نهائياً، موضحاً أن الجامعة تعمل على تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات طبقاً لنصوص قانون تنظيم الجامعات، بما يضمن الحقوق والحفاظ على كرامة الطالب أثناء إجراء الامتحانات.

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وكانت وزارة التعليم العالي المصرية، قد أعلنت الخميس، وقف أستاذ بجامعة المنصورة وإحالته للتحقيق، بسبب منعه طالبة من الذهاب لدورة المياه خلال أداء الامتحان، مما جعلها تتبول على نفسها أمام زملائها في موقف مهين ومحرج.

وتداول رواد مواقع التواصل القصة مطالبين بالتحقيق مع الأستاذ الجامعي.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، استبعاد الدكتور "ش. ب" مدرس بقسم الصحافة والإعلام من استكمال أعمال المراقبة على أعمال الامتحانات.