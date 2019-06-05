محمد صلاح محاصر بمنزله.. تغريدة غاضبة تكشف السبب

هاجم محمد صلاح، اللاعب الدولي المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعض الصحافيين والمواطنين بسبب قيامهم بمحاصرة منزله في مصر.

وكتب اللاعب تغريدة غاضبة على صفحته على تويتر قال فيها "اللي بيحصل من بعض الصحافيين والمواطنين إن الواحد مش عارف يخرج من منزله علشان يصلي العيد، ده مالوش علاقة بالحب، ده عدم مهنية وعدم احترام خصوصية".

اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019

ووصل اللاعب المصري، الثلاثاء، إلى قريته نجريج مسقط رأسه في مدينة بسيون بمحافظة الغربية شمال مصر، لتناول إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان مع أسرته وقضاء أول أيام العيد معها، قبل أن يصطحب زوجته وابنته ويتوجه بهما لإحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة قصيرة.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب الفراعنة الذي يستعد لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر اعتبارا من 19 يونيو/حزيران الجاري.

وفاز اللاعب المصري مع فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، بعد تغلبه على فريق توتنهام بهدفين دون رد ليحقق أول بطولة له مع ناديه الإنجليزي.