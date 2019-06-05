ندين نسيب نجيم حليقة الرأس.. صور تشعل التواصل

غدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسلها "خمسة ونص" بعد أن ظهرت وهي حليقة الرأس تضامنا مع مرضى السرطان.

وظهرت نادين في المشهد بعد أن تخلت عن شعرها نهائيا قبل أن تتعرّض لحادث سيارة مفتعل وتفارق الحياة، كما ورد في أحداث المسلسل.

هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/YyePjBNZm4 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) June 4, 2019

وبعد عرض المشهد، نشرت نجيم تغريدة عبر صفحتها في تويتر كتبت فيها: "هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل، وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور".

وأثنت تعليقات رواد مواقع التواصل على هذا الفعل، وعلى جرأة ندين نجيم في تقديمها تلك المشاهد.