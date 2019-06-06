أصالة لجمهورها السعودي: تناولت ألذ قهوة في الدمام

أحيت الفنانة السورية أصالة، أمس الأربعاء، حفلا غنائيا في مسرح الصالات الخضراء في مدينة الدمام السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط حضور جماهيري شارف على الألفي شخص، حضروا لمتابعة أصالة والنجم الإماراتي حسين الجسمي.

وأطربت أصالة الحضور بمجموعة من أغانيها، ومازحتهم وسألتهم عما إذا كانوا تناولوا الكعك في الصباح مع النسكافيه، مؤكدة أن أفضل شيء هو تناول كوب قهوة بعده.

وأعربت عن عشقها للقهوة السعودية، وقالت "إن أفضل كوب تناولته في حياتها كان في الدمام".

ومازحت أصالة جمهورها قائلة: "عم قولكم كل شيء بحبه، وقت بدكم تعزموني اعملوه".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، معربين عن حبهم لأصالة وصوتها.

وبدأت أصالة في الغناء عند الساعة التاسعة والنصف، واستمرت لأكثر من ساعتين، قبل أن يعتلي الجسمي المسرح ويواصل الغناء لحين ساعات الصباح الأولى.