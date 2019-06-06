بالفيديو.. غاضب يقتحم محلاً بسيارته في الأردن

دفع الغضب أو "مشاحنة سابقة" بين مواطن أردني وبين مالك أحد المحلات، إلى اقتحام محله بالسيارة.

وفي التفاصيل، اقتحم سائق أجرة بسيارته محلاً لبيع الهواتف النقالة عمداً في محافظة الزرقاء وسط الأردن، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وذكر المصدر بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية بأن "سيارة أجرة داهمت أحد المحلات التجارية في مجمع الزرقاء الجديد، على خلفية مشاحنة بين سائق السيارة ومالك المحل".

وأدى الحادث إلى تحطم واجهة المحل وإصابة شخصين.

وإثر الحادث عممت مواصفات السلطات الأمنية مواصفات السيارة والسائق، الذي لاذ بالفرار عقب تنفيذه عملية الدهس هذه.