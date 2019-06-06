شاهد حفل زفاف أبناء حاكم دبي.. والتهاني تشعل مواقع التواصل

تحتفي اليوم الخميس، دولة الإمارات بأفراح أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورا من حفل الزفاف على حسابه في انستغرام وكتب "اللهم أدم الفرحة.. والبركة والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي".

هذا ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صوراً وفيديوهات لأفراح آل مكتوم.

وغرد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكتب "ببالغ السعادة والفرح.. أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم.. أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي".

فيديو: جانب من #أفراح_آل_مكتوم بمناسبة زفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. #فرحة_وطن pic.twitter.com/fM0trGx9CD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 6, 2019

وتوالت التهاني في وسائل التواصل الاجتماعي والتبريكات من جميع بلدان العالم على هاشتاغ #أفراح_آل_مكتوم و #فرحة_وطن .

وفي وقت سابق، نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في إنستغرام، قصيدة "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ" بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه.

قال فيها:

لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ

وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ

بَــــدَتْ بـحُـلَّـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً

وقَـــــدْ تــفــتَّـحَ بــالــنُّـوَّارِ بُــســتـانُ

والــرِّيـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ

ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ

وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ احتَفَلَتْ

بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ