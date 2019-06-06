ملايين المشاهدات والمشاركات.. ماذا حدث بين طفل ووالده؟

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمقطع فيديو يظهر أبا يشاهد التلفاز وإلى جانبه طفله ذو الـ18 شهرا يشاركه الفعل.

حتى الآن لا شيء مثيرا في القصة، المثير هو ما يحدث في الفيديو عند تشغيله، حيث نرى حوارا كاملا "غير مفهوم" بين الأب وطفله، الذي على الرغم من عدم قدرته على الكلام إلا أنه محاور ناجح استطاع أسر قلوب الملايين.

أب قام بالتقاط هذا المقطع اللطيف لحديث بينه وبينه ابنه الذي يبلغ من العمر 18 شهر فقط.



ورغم عدم استطاعة الصغير التحدث إلا أنه قام بمجاراة والده والتحدث بكلمات غير مفهومة.



المقطع نال 30 مليون مشاهدة وأكثر من 700 ألف ريتويت في تويتر حتى الآنpic.twitter.com/fieiMBjgs6 — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) June 6, 2019

يظهر في الفيديو الطفل محدثا أباه بكل جدية، إلا أن كلامه غير مفهوم بالمجمل، بل هو عبارة عن "مكاغاة" لا أكثر.

الأب حاول طوال مدة الفيديو توجيه حديث شيق لطفله وانتظار الرد، فما كان من الطفل إلا أن يكون عند حسن ظن أبيه ويرد على حديثه بكل ثقة.

المقطع نال 30 مليون مشاهدة وأكثر من 700 ألف إعادة مشاركة، ولربما الفيديو في انتظار مزيد من الاهتمام.