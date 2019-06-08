صور معالم سيدني متوارية خلف الضباب تشعل مواقع التواصل

غطى ضباب كثيف مدينة سيدني الأسترالية، صباح اليوم السبت، ما تسبب في تأجيل رحلات جوية وأوجد مخاطر بالنسبة لعمليات الشحن البحري وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بصور معالم المدينة التي توارت خلف الضباب.

واضطرت السفن إلى استخدام صفارات التحذير من الضباب التماساً للسلامة لدى خروجها من مرفأ سيدني المزدحم إلى المحيط المفتوح.

وتأجل عدد محدود من الرحلات الجوية من وإلى سيدني أو أعيد توجيهها أو ألغيت. ومن الشركات التي تأثرت "كانتاس" و"فيرجين أستراليا".

وتأجلت الرحلات الدولية نصف ساعة والمحلية لما يصل إلى ساعتين.

وقالت "كانتاس" و"فيرجين" إن كلا منهما ألغت أقل من 6 رحلات، وإن الخدمات عادت إلى طبيعتها بحلول الساعة 12:20 مساء (بالتوقيت المحلي).