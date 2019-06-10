تغريدة وزير تغضب سعوديين.. 200 ألف عامل سعودي بلبنان

أثارت تغريدة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأحد، حول العمالة الأجنبية في لبنان، بحراً من الردود على مواقع التواصل.

وعلى الرغم من أن التغريدة نشرت السبت، فإن عاصفة الانتقادات لم تهدأ حتى ليل الأحد- الاثنين، سواء على الصعيد اللبناني أو السعودي.

مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 9, 2019

ففي رد متهكم، كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حسابه على تويتر مساء الأحد: "مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه، ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله، فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيون أولى ببلادهم، سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف".

إساءة وعنصرية

وفتحت تلك التغريدة جدالاً لبنانياً آخر، إذ انتقد عدد من المغردين اللبنانيين ما اعتبروه إساءة إلى المملكة التي تحتضن آلاف اللبنانيين.

وكان باسيل قال في تغريدته "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية، فاللبناني قبل الكل". وأضاف: "للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء. وماذا يعني أن تشعر برابطة الدم".

من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل" — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

وأثارت تلك التغريدة ردودا كثيرة، حيث وصفها نشطاء لبنانيون بالعنصرية وغير المنطقية، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها، متناقلين رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد.