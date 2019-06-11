لأول مرة.. ابنة سيرين عبد النور إلى العلن

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عيد ميلاد ابنة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعد أن نشرتها على صفحاتها.

الجديد بالقصة أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها سيرين صورا واضحة تقريبا لابنتها "تاليا"، وهي من مواليد عام 2011.

سيرين نشرت صورا لابنتها عبر صفحتها في إنستغرام وكتبت تحتها: "وجودها بدنيتي حياة بكل معنى الكلمة يا قطعة من قلبي بتمنالك تعيشي العمر كله بفرح ونجاح. الله يحميلي ياكي".

ونشرت سيرين الصور لأول مرة، بعد أن حاولت مرارا إخفاء ابنتها عن الأضواء.

وكانت قد صرحت في مناسبات كثيرة بأنها فخورة بابنتها، إلا أن هناك تعليقات تكتب تحت الصور يمكن أن تكون غير لائقة بحق الطفولة بحد ذاتها، واستشهدت في كلامها بحوادث كثيرة تعرضت لها زميلاتها من الفنانات، ولذلك فهي تفضل إبقاء أولادها خارج الأضواء.

وتناقل الناشطون ومحبو الفنانة الصور بكثرة ولاقت آلاف الإعجابات.