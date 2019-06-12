بعد حملة غاضبة.. إزالة اسم أرطغرل من مطعم في مصر

حملة كبيرة أطلقها مصريون على مواقع التواصل في مصر لمطالبة السلطات المعنية بإغلاق مطعم في مدينة مرسى مطروح الساحلية شمال البلاد يحمل اسم أرطغرل، جد مؤسس الدولة العثمانية.

وطالب المصريون ورواد مواقع التواصل بإغلاق المطعم، خاصة أنه يحمل اسم أرطغرل، جد مؤسس الدولة العثمانية، مؤكدين أن ملاك المطعم لم يراعوا مشاعر المصريين الذين مازالوا يتذكرون بكل أسى وحزن مذابح وانتهاكات العثمانيين خلال احتلالهم لمصر والدول العربية.

وأكدوا أن المطعم الذي افتتح قبل شهرين يواجه انتقادات حادة من أهالي مطروح، وسبق أن طالبوا السلطات بإلزام ملاكه بتغيير اسمه، أسوة بما حدث في محافظة القاهرة، التي أزالت كل أسماء العثمانيين من شوارعها.

صاحب المطعم يوضح

إلى ذلك، هدد المغردون بتنفيذ حملات مقاطعة للمطعم عبر مواقع التواصل، وتوعية المصطافين وزوار المدينة، وإقناعهم بعدم التعامل مع مثل تلك المطاعم التي تحمل أسماء غزاة ومحتلين، مؤكدين أن التقاعس عن مواجهة هذا الأمر قد يدفع آخرين للتمادي وإطلاق أسماء "أعداء البلاد" على مطاعم ومنشآت تقع على أرض مصر.

من جانبه، قال أشرف جابر صاحب المطعم لـ"العربية.نت": "إنه قام بتغيير اسم المطعم تلبية لرغبة من طالبوه بذلك"، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة لمشاعر أحد.

كما رفض التعليق عن سبب إطلاق اسم أرطغرل على المطعم، قائلا: "لقد أزلت الاسم وانتهى الأمر".