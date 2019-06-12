في فيديو مسرب.. قيادي بحماس: فلسطين مجرد سواك أسنان

أحدث فيديو مسرب تم تداوله للقيادي في حركة حماس، محمود الزهار، ضجة، مساء الثلاثاء، على مواقع التواصل، لا سيما بين الفلسطينيين.

وظهر الزهار في الفيديو الذي لم يعرف تاريخ تصويره، وهو يتحدث مع عدد من أنصار الحركة في جلسة خاصة، يشرح فيها رؤية حماس لفلسطين، موضحاً أنها ليست الهدف الأساسي للحركة ولمشروعها، بل مجرد خطوة أو مرحلة من مراحل المشروع الأكبر.

فيديو مسرب يسبب فضيحة لحركة #حماس .. القيادي محمود الزهار: عندما أسمع بالدولة الفلسطينية أشعر بالتقيء و فلسطين بالنسبة لنا مجرد سواك أسنان pic.twitter.com/2EnngIlnxp — العربية (@AlArabiya) June 11, 2019

وتساءل الزهار متهكماً: "دولة فلسطينية على حدود 1967 من الثوابت؟ طبعًا عندما أسمع هذا الكلام أشعر بالتقيؤ ، لأنه لا يوجد مشروع".

وتابع قائلاً: "فلسطين بالنسبة لنا مثل الذي يحضر السواك وينظف أسنانه فقط، لأن مشروعنا أكبر من فلسطين". وأضاف: "فلسطين غير ظاهرة على الخريطة".

يذكر أن تلك الأقوال أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل.