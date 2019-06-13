شاهد.. محمد صلاح يخرق القانون بالغردقة وهذه هي العقوبة!

خرق محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، القانون المصري خلال رحلة بحرية قام بها أثناء قضائه عطلته في الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر.

وقام اللاعب الدولي بصيد الأسماك، خلال رحلة بحرية قضاها على يخت سياحي في الغردقة، بالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، وقرار حظر الصيد في البحر الأحمر لمدة 7 شهور، والذي بدأ سريانه في فبراير الماضي وينتهي سبتمبر المقبل.

ويقول الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق في مصر لـ"العربية.نت" إن القرار يستهدف تحقيق الحفاظ على البيئة البحرية، ومنح الفرصة لأمهات الأسماك بالتفريخ، لزيادة الإنتاج السمكي، مشيراً إلى أن القانون يحظر على العاملين بمجال الصيد والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بالصيد خلال فترة سريان القرار.

وأضاف أن الهواه والسائحين لا ينطبق عليهم القرار ولا القانون لعدم علمهم بهما، بل تقع المسؤولية على المركب السياحي وصاحب اليخت، مؤكداً أن العقوبة هي الحبس والغرامة وإلغاء الترخيص.

وكان صلاح قد سافر للغردقة خلال عيد الفطر لقضاء عطلته السنوية، بعد انتهاء موسمه الكروي مع فريقه الإنجليزي ليفربول الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، واحتل وصافة الدوري الإنجليزي.

واستقل صلاح يختاً سياحياً في منتجع شهير يمتلكه رجل الأعمال سميح ساويرس لقضاء رحلة استمرت 3ساعات.

وقال عرفة غزالي بحار اليخت الذي استقله اللاعب إن صلاح استقل اليخت وانطلق مع أصدقائه حتى منطقة بيوض التي تشتهر بالشعاب المرجانية، وعند رسوه قام بالسباحة لمدة 15 دقيقة.

ونشر صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل صوراً لرحلته البحرية، حيث أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن تقديرهم لصلاح لقضائه العطلة ببلده مصر والترويج لها سياحيا عبر مواقع التواصل.

وانضم اللاعب، الأربعاء، لمعسكر منتخب الفراعنة الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر 21 يونيو الجاري.