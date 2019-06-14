بعد رحلة علاج .. إليسا تظهر بالضمادات

نشرت الفنانة إليسا صورا لها بعد رحلتها العلاجية عبر صفحتيها في مواقع التواصل "تويتر" و"إنستغرام".

وظهرت إليسا في الصور وهي برفقة صديقتها، وقد لفّت يدها بضماد أبيض.

الصورة أحدثت ضجة كبيرة، وحققت آلاف الإعجابات عبر الموقعين، وكذلك أرفقت الصورتين بكلمات مؤثرة من محبي الفنانة الذين أعلنوا تشجيعهم ومسانتدهم لنجمتهم المحبوبة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ فترة بخبر عودة الفنانة اللبنانية إليسا للعلاج من جديد إثر عودة المرض إليها، إلا أنها خرجت وطمأنت جمهورها بتغريدة عبر صفحتها على تويتر كتبت فيها: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".