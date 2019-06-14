فيديو.. رجل أمن سعودي يخلع حذاءه لمعتمرة مسنة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل أمن في مكة المكرمة وهو يصطحب مسنة معتمرة تائهة لمقر سكنها، بعد أن خلع لها حذاءه لتلبسه السيدة المسنة التي كانت حافية، ومشى رجل الأمن حافي القدمين، وقد قام مصور المقطع بالتعليق على الفيديو قائلاً: "رجل أمن يخلع حذاءه لمسنة تائهة، جزاه الله خيرا".

في الوقت نفسه، راج الفيديو في منصات التواصل بشكل واسع، معلقين على الفيديو ومعتبرين أن ما قام به رجل الأمن يدل على أننا في مملكة الإنسانية، وهذا دور بسيط لما يقدمه رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.