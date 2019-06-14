هل انتهت الأزمة بين هيفا وهبي وشقيقتها؟.. إنستغرام يجيب

بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، قامت عارضة الأزياء رولا يموت، أخت الفنانة غير الشقيقة، بنشر صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" تجمعها بهيفا، وكتبت تحتها: "أختي فيكي الحياة أحلى".

وكانت هذه الخطوة بمثابة رسالة بعثت بها رولا لشقيقتها التي تلم بعلاقتهما مشاكل أصبحت معروفة.

وكانت هذه الرسالة مفاجأة للجميع، وهو ما أدى إلى انتشار الأنباء عن إمكانية الصلح بين الشقيقتين.

موضوع يهمك سيطرت حالة من الغموض على الحالة الصحية للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، التي صدمت الجميع قبل أيام بتغريدة كشفت فيها سبب... بعد إشاعة إصابتها بالسرطان.. مدير أعمال هيفا وهبي يوضح ثقافة وفن

ولتنهي الجدل، ردت رولا على التعليقات التي أرفقت الصورة قائلة: "الخلافات كلها انتهت من وقت ما طلعت الأحكام ببراءتي".

يشار إلى أن خلافات كبيرة ألمت بالعلاقة بين الشقيقتين ووصلت بهما إلى أروقة القضاء.

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، نشرت تغريدة منذ أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتذرت فيها عن عدم مشاركتها في أي نشاط فني خلال عيد الفطر بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت هيفا في التغريدة: " #عيد_مبارك، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر . خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمد لله على كل شيء".