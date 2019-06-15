فنان العرب يغني مذهلة.. و"جرادة" تحط على جبينه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد عبده خلال غنائه في الحفل الذي أحياه، أمس الجمعة، في مدينة بريدة بالقصيم، ويظهر في الفيديو جرادة على جبين فنان العرب.

وأشاد المغردون بردة فعل فنان العرب وهو يواصل غناء "مذهلة" على الرغم من وجود الجرادة على جبينه، وذلك قبل أن يمسكها بيده أمام الجمهور ويغني لها "هالحسن سبحان ربه ظالم وما أعدله"، ليتخلص منها في الهواء الطلق.

وتم تداول الفيديو بشكل كبير، وحصد آلاف التعليقات الإيجابية التي أشادت بمحمد عبده، حيث لم يلتفت للجرادة أو يتضايق منها، وباتت #جرادة_محمد_عبده ترند في تويتر السعودية.

وتحدث المغردون عن الجرادة بشكل فكاهي، فمنهم من قال إنه فيديو كليب مع الجرادة، وآخرون علقوا بمقطع من أغنية مجموعة إنسان الهشيرة لمحمد عبده وكتبوا "في عيني اليمنى من الورد بستان وفي عيني اليسرى "جراد" القصيمي".