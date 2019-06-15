شاهد كلاب ضالة تهاجم طفلاً بالأحساء.. والأمانة ترد

نجا طفل سعودي لم يتجاوز الثالثة من أنياب ثلاثة كلاب، حاولوا القضاء عليه في محافظة الأحساء شرق السعودية، الأسبوع المنصرم، ورصد مقطع فيديو من كاميرا إحدى المنازل المجاور لموقع الحادثة تواجد أطفال صغار يلعبون في أرض فضاء، وبعد ثوان هاجمت كلاب ضالة الأطفال لتفترس أحدهم وتسحبه بعد إصابته ليتدخل والده مسرعاً وينقذه قبل أن يصبح وجبة لهذه الكلاب.

وتداول المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الآدميين من هذه الكلاب التي بدأت في الاستيطان مهددة الأهالي، في حين تساءلوا عن سلامة الطفل الذي اختفى من الكاميرا بعد سحبه من الكلاب، حيث انتشر فيديو آخر يوضح إصابة الطفل بجروح متفرقة.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، أن الأمانة تعمل على مكافحة الكلاب بطرق بديلة غير التسميم أو القتل، بحسب توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لتقليل كثافتها في الأحياء وخاصة الأحياء الواقعة في أطراف المدن والمجاورة للخلاء، حيث يتم استخدام طريقة تجميع الكلاب بالمصائد، ونقلها خارج النطاق العمراني.