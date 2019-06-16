فيديو لضرب طفل بـ"حذاء" يثير ضجة بالأردن.. وتوقيف الخال

تمكنت الجهات الأمنية في الأردن من توقيف شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على ابن شقيقته ويعنفه بوحشية ويقوم بإهانته بهدف محاولة تهذيب سلوكه، حسب زعمه.

وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أنه خلال وقت قصير من تسريب مقطع الفيديو، تمكنت كوادر حماية الأسرة من تحديد هوية الطفل والشخص الذي ظهر معه. وأضاف أن الطفل (8 سنوات)، وهو يتيم الأب، أخضع لفحص طبي وتبين أنه بحالة جيدة وأودع قسم حماية الأسرة في مدينة الجرش.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن تداولوا مقطع فيديو تم تصويره قبل عدة أشهر في منطقة جرش بالأردن، يظهر فيه رجل (خال الطفل) وهو يعامله بطريقة غير إنسانية ويكيل له الشتائم والسباب ويجبره على الإمساك بالحذاء بأسنانه.

وتسبّب المقطع في حالة من الجدل، دفعت السلطات الأردنية للتحرّك بحثا عن المتورط في تعنيف الطفل.

وقال نائب عام إربد القاضي ناصر القاضي، إن النيابة العامة أصدرت أمرا إلى مدعي عام جرش بإلقاء القبض على ذلك الشخص، وإيداعه فورًا إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق القانون، منبهًا إلى أن النيابة العامة تقوم بتمثيل القاصرين في حال عدم وجود ولي أمر لهم أو تعارض المصالح.

وأوضح الناطق الإعلامي أن خال الطفل سلم نفسه لمديرية شرطة محافظة جرش. ومن المتوقع أن توجه له النيابة العامة تهمتي الإيذاء ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.