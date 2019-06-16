كيف هنأ ليفربول ولاعبو منتخب مصر محمد صلاح بعيده الـ27؟

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، التهنئة للاعبه المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين، وذلك من خلال تغريدتين على "تويتر"، على حساب النادي باللغة العربية.

عيد ميلاد سعيد إلى الملك المصري @MoSalah، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا، الذي يتم عامه الـ27 اليوم! 🎉👑😍 pic.twitter.com/IXDPtvHKTR — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 15, 2019

وكتب ليفربول في التغريدة الأولى: عيد ميلاد سعيد إلى الملك المصري @MoSalah، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا، الذي يتم عامه الـ27 اليوم، أتبعها بتغريدة ثانية كتب فيها: نتمنى عيد ميلاد سعيد للملك المصري @MoSalah.

وبالمثل توجه النادي الإنجليزي بالتهنئة للفرعون المصري لكن على حسابه باللغة الإنجليزية من خلال تغريدة كتب بالإنجليزي "عيد ميلاد سعيد @MoSalah".

يأتي ذلك فيما احتفل لاعبو منتخب مصر، مساء السبت، بالعيد السابع والعشرين لزميلهم نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك عقب أيام قليلة من انضمامه لمعسكر الفراعنة استعداداً لكأس أمم إفريقيا 2019، الذي ينطلق في مصر الجمعة.

I would like to say thank you to everyone who wished me a happy birthday 🥳 pic.twitter.com/qdcfOKD8xT — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2019

وأحضر لاعبو منتخب مصر "تورتة" خلال معسكرهم، وقاموا بالاحتفال بعيد ميلاد صلاح والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.

ومن جانبه نشر محمد صلاح صورة احتفال أعضاء المنتخب المصري بعيد ميلاده على حسابه في "تويتر"، موجهاً الشكر لكل من تمنى له "عيد ميلاد سعيد".

وفي وقت سابق السبت، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، استعداداً للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر الجمعة القادم، حيث أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.

يُذكر أن منتخب مصر يلعب أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا 2019 أمام زيمبابوي بالافتتاح، على أن يلتقي بعدها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وقبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر بالقاهرة، حصل محمد صلاح قبل أيام على دوري أبطال أوروبا مع ليفربول لأول مرة في تاريخه كلاعب.