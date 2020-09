محمد إمام يستقبل مولودته الأولى واختار لها هذا الاسم

استقبل الفنان المصري محمد عادل إمام مولودته الأولى التي اختار لها اسم "خديجة"، بعد مرور أقل من عام على زواجه من نوران طلعت.

وكشف المخرج رامي إمام عن الأمر، من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام"، حيث نشر صورة تشير إلى جنس المولود كتب عليها "It IS a Baby Girl".

وعلق المخرج المصري على الصورة قائلا "الحمد لله.. وصلت النهارده خديجة محمد إمام.. وأخيرا بقيت عم".

موضوع يهمك هاجمت أرملة الفنان الراحل محمد نجم، برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته بسمة وهبة، وأثار الجدل خلال شهر رمضان، وصدر قرار... شاهد نجل الفنان محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ثقافة وفن

كما عبّر عن ترحيبه بقدوم الطفلة قائلا "Welcome to our world Khadija Mohamed Imam" ليتلقى بعدها كمًّا كبيرًا من الرسائل والتعليقات المهنئة بهذه المناسبة.

محمد إمام احتفل بزفافه على نوران طلعت في شهر أغسطس الماضي بالساحل الشمالي، حيث أقيم حفل الزفاف في الفيلا الخاصة بوالده وسط تواجد عدد قليل من أصدقائه وعائلته.

وأحيى عمرو دياب حفل الزفاف الذي حاول نجل الزعيم عادل إمام أن يتكتم على كافة التفاصيل الخاصة به، قبل أن يتم تسريب الصور ومقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.