دعوني أغني والجيتار في يدي..سرقة حية واللص صور نفسه

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، الاثنين، من توقيف المشتبه فيه الأول في سرقة هاتف نقال لفتاة عن طريق الخطف، تمت خلال عملية بث مباشر على فيسبوك في ثالث أيام عيد الفطر، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل، وتم تداول الفيديو بكثافة خلال الأيام الماضية.

وارتكب السارق عاثر الحظ خطأ فادحا حين صوّر نفسه بالخطأ أثناء تنفيذ سرقته، فظهر في لحظة تم تثبيتها من قبل المغردين والمدونين وتعميمها، مما مهّد الطريق للشرطة الجزائرية كي تتعرّف عليه.

ووفق بيان رسمي صدر عن إدارة أمن ولاية الجزائر، فإنه بعد تلقي الشكوى من الفتاة صاحبة الجوال، كثّفت الشرطة تحرّياتها في منطقة بئر خادم، وتمكّنت من تحديد هوية السارق الذي وُجد في ولاية مجاورة، وتم توقيفه، الخميس الماضي، لتتعرّف عليه الفتاة ورفيقتها عند عرضه عليهما على الفور.

الجوال لم يعد في يدي!

المشتبه فيه، حسب البيان، حاول تضليل أفراد الشرطة بتصريحاته، من خلال ادعائه أن شريكه هو من قام بالسرقة، ويسمع في الفيديو حديث بين شخصين، ولا تزال مصالح الأمن تحاول توقيف المشتبه به الآخر.

وأفادت الشرطة أن المشتبه به الأول الموقوف اعترف بارتكابه سرقة أخرى رفقة شريكه، حيث سرقا هاتفين نقّالين بإحدى الحدائق العامة، وعند تفتيش منزله عثرت الشرطة على مضاد صدمات لهاتف نقال.

وقد أحيل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيته.

يذكر أن الأغنية الشهيرة التي كانت تغنيها الفتيات هي "Lasciatemi cantare" للفنان الإيطالي توتو كوتونيو، ويقول مطلعها الشهير دعوني أغني وجيتاري في يدي، ولكن جوال الفتاة لم يعد في يدها ولم يترك لها اللص فرصة للغناء.