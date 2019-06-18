"صلح" الفنانات اللبنانيات.. قبلات وأحضان وإضافات

سعت الفنانة اللبنانية، ماغي بوغصن، لطيّ صفحة الخلافات بين زميلاتها وإنهائها وفتح صفحة جديدة حين دعتهن إلى مأدبة عشاء في أحد المطاعم اللبنانية.

وبادرت ماغي عبر عزومتها إلى إنهاء الخلاف الأبرز بين الفنانة سيرين عبد النور والفنانة نادين نسيب نجيم.

وكان في السهرة الفنانات ندى بو فرحات، وورد الخال، ونادين الراسي، وستيفاني صليبا، وكارين رزق الله، وجيسي عبدو، وداليداخليل، وطبعا سيرين عبد النور، ونادين نسيب نجيم.

وضجت وسائل التواصل بمقاطع الفيديو والصور من الحفل التي نشرتها كل فنانة منهن على صفحاتها الخاصة، والأهم اللقطات التي تبادلت فيها المدعوات القبلات والغناء والرقص، وكذلك روح الألفة التي بدت واضحة بينهن.

كذلك عمدت سيرين ونادين على إضافة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى إنهاء فترة العتاب والزعل بينهما.