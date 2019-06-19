بالفيديو.. طالب يقبل رأس ويد معلمه بعد 30 عاماً

بعد فراق وانقطاع بين معلم وطالبه دام 30 عاما، أمسك الطالب السعودي يد معلمه السوداني في لقاء جمعهما، ليطلب تقبيل يده ورأسه.

المشهد وثقه مقطع فيديو راج على منصات التواصل الاجتماعي، وتناولته التعليقات بالثناء على دور المعلم وأهميته في المجتمع وتعليمه الأجيال، مشيرة إلى أن المقطع يعبر عن درس عظيم في الوفاء والأخلاق.

وأظهر الفيديو تحفُّظ المعلم على التقبيل، إلا أن الطالب أصرّ عليه قائلا: "اليد هذه تلطخت بالطباشير وأقلام السبورة حتى يتعلّم جيل كامل، وتعبت يدك وظهرك، الله يرحم والديك ويجازيك عنا كل خير".