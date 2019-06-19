شيخ الأزهر لمحمد صلاح: تمسك بالتواضع

خلال مكالمة هاتفية بينهما، نصح شيخ الأزهر أحمد الطيب، محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعدة نصائح، داعيا له بالتوفيق والسداد.

وقال شيخ الأزهر لصلاح: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء"، مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

ووعد صلاح شيخ الأزهر بالبقاء على العهد والتمسك بوصاياه، مؤكدا أنه سوف يجتهد دائما ليكون عند حسن ظن محبيه وداعميه وأهله ووطنه.

امتعاض بعض الناس

وكانت بعض الانتقادات طالت النجم المصري، بعد أن انتقد تهافت الناس عليه في قريته المصرية.

وعبر صلاح، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مع ليفربول الإنجليزي، عن غضبه في عيد الفطر (4 يونيو) لعدم قدرته على أداء صلاة العيد في قريته نجريج بسبب عدم احترام خصوصيته من قبل بعض الصحافيين ومن الناس، حسب ما ذكر اللاعب.

وكان صلاح (26 عاما) وصل إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب البطولة الأغلى للأندية في العالم.

لكن العشرات من أبناء البلدة تجمهروا أمام منزل عائلته لالتقاط الصور معه، حارمين إياه من تأدية الصلاة، فكتب حينها في حسابه على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".