جديد زوج المعتقلة بسجون إيران..فيديو يناشد بوريس جونسون

عاد "ريتشارد راتكليف" زوج المعتقلة الإيرانية "نازنين زاغري" إلى الظهور من جديد عبر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتحدث به عمّا حدث أمام مقر السفارة الإيرانية في لندن، أثناء اعتصامه هناك والذي ما زال مستمرا منذ أيام.

Thinking of Richard Ratcliffe and @FreeNazanin who are on their 5th day of hunger strike, one in hot Evin prison in #Iran and the other in rainy London, in front of the Iranian embassy. Such an ordeal for innocent people who are trapped in the games of politicians and tyrants. pic.twitter.com/IGfJLfloKS — Shadi Sadr (@shadisadr) June 19, 2019

ناشد الزوج في الفيديو وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، والمرشح لخلافة تيريزا ماي لرئاسة الحكومةالتدخل لحل قضية زوجته المعتقلة في السجون الإيرانية والمضربة عن الطعام.

موضوع يهمك مازال اعتصام "ريتشارد راتكليف" زوج المعتقلة في السجون الإيرانية "نازنين زاغري"، أمام سفارة طهران في العاصمة لندن مستمراً... زوج معتقلة إيرانية يعتصم في لندن.. وسفير إيران منزعج سوشيال ميديا

وقال الزوج: "مرحبا، أنا ريتشارد راتكليف، أقف أمام السفارة الإيرانية في لندن، ها أنا في يومي الخامس من إضرابي عن الطعام، اليوم تواجد عدد من وسائل الإعلام في المنطقة، كان تركيز الغالبية منصباً على الشخصية التي ستفوز برئاسة الوزراء البريطانية، وعلى تعليقات المرشح بوريس جونسون التي تطرق بها إلى قضية نازنين".

وأضاف: "أود أن أقول إن قضية زوجتي مرت في حديث جونسون مع قضايا أخرى ضمن سياق الكلام، ومن الضروري أن يتخذ جونسون إجراءات مناسبة لتغير مسار الأمور، خصوصا أنه يسعى لأن يكون المسؤول الأول في البلاد"، بحسب تعبيره.

وأكد الزوج أنه لجأ إلى النوم في الشارع أمام السفارة الإيرانية، وأضرب عن الطعام لأيام، واستنجد بالإعلام ليصل صوته وتحل قضية زوجته المعتقلة.

كما أشار إلى سوء الأحوال الجوية، شاكرا كل من تعاطف معه في محنته، وأيضا طمأن الناس إلى أنه تحدث مع زوجته وهي بصحة جيدة.

جدران حوله

وكان "ريتشارد راتكليف" زوج المعتقلة في السجون الإيرانية "نازنين زاغري" قد تابع اعتصامه، أمام سفارة طهران في العاصمة لندن مستمراً منذ أيام.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات للرجل المضرب عن الطعام جالساً أمام السفارة، بينما يقوم موظفون فيها بوضع جدران تفصله عن الباب.

الفيديو استفز السفير الإيراني في لندن ودفعه لنشر تغريدة انتقد فيها تواجد الإعلام أمام السفارة، ما أدى إلى دخوله في موجة صد ورد مع رواد التواصل.

يذكر أن نازنين، اعتقلت إيران في الثالث من أبريل 2016، بتهمة المشاركة في أحداث 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.