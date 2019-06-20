زوج معتقلة إيرانية يعتصم في لندن.. وسفير إيران منزعج

مازال اعتصام "ريتشارد راتكليف" زوج المعتقلة في السجون الإيرانية "نازنين زاغري"، أمام سفارة طهران في العاصمة لندن مستمراً منذ أيام.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات للرجل المضرب عن الطعام جالساً أمام السفارة، بينما يقوم موظفون فيها بوضع جدران تفصله عن الباب.

Richard Ratcliffe's agony is tough to watch, but he's always a lesson in dignity. His wife Nazanin has been hostage in Iran for nearly 4 years, and he's missed his daughter's childhood. Iran's UK embassy responds to his hunger strike by barricading him pic.twitter.com/p5A9K6uflc — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) June 18, 2019

وظهر في الفيديو ما يعتقد أنهم صحافيون يلتقطون مقاطع فيديو للرجل وما يحصل حوله.

سفير إيران منزعج

في حين لم يكن أمام السفير الإيراني في لندن، "المنزعج من هذا الاقبال الإعلامي على ما يبدو، إلا أن يغرد عبر تويتر قائلاً: "نعلم بأن إضراب زوج امرأة إيرانية معتقلة في إيران خبر جذاب لقنوات إيران إنترنشونال، ومنوتو، وبي بي سي فارسي، وصوت أميركا، لكن ما هي الفترة الزمنية لهذا الانجذاب؟ هذا هو السر بأن 3 أو 4 صحافيين من كل قناة يتواجدون يومياً ومنذ 5 أيام من الصباح الباكر حتى آخر اليل. يبحثون عن أي موضوع خاص مقابل السفارة؟".

ما متوجهیم که اعتصاب غذای همسر یک ایرانی زندانی خبر جذابی برای ایران اینترنشنال، منوتو، بی بی سی فارسی و صدای آمریکاست. اما برای چند روز؟ برای ما یک راز است که ۳یا۴خبرنگار از هر شبکه بعضی برای۵ روز و برخی بیشتر روزها از اول صبح تا آخر شب دنبال چه سوژه ی خاصی جلوی سفارت هستند؟ pic.twitter.com/eHdsybQVw1 — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) June 19, 2019

في المقابل، واجهت تلك التغريدة انتقادات كثيرة من قبل صحافيين إيرانين، خاصة العاملين في وسائل إعلام خارج إيران، فما كان من السفير إلا أن قام بحظر الكثير منهم عن صفحته.

أما الفيديو الذي انتشر بكثرة على مواقع التواصل فقد لاقى تعاطفاً كبيراً من الرواد والناشطين، وكتب أحدهم: "من الصعب مراقبة معاناة ريتشارد راتكليف، لكنه دائما ما يعطينا درساً في الكرامة، زوجته نازانين رهينة في إيران منذ ما يقرب من 4 سنوات، مفتقداً طفلته، لعل سفارة إيران في المملكة المتحدة تستجيب لإضرابه عن الطعام عن طريق "تحصينه".

وكانت إذاعة "فردا" التابعة للمعارضة الإيرانية، قد ذكرت منذ أيام، أن عدداً من البريطانيين بينهم ريتشارد راتكليف نظموا اعتصاما أمام مبنى السفارة الإيرانية في لندن، احتجاجاً على استمرار السلطات الإيرانية في اعتقال الناشطة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري".

يذكر أن نازنين، اعتقلت إيران في الثالث من أبريل 2016، بتهمة المشاركة في أحداث 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.