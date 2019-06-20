شاهد.. أغنية كأس أمم إفريقيا تغضب المغرب

أثارت الأغنية الرسمية الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، غضب المغرب، وذلك بعد ظهور الخريطة المغربية في الفيديو كليب دون صحرائه، مقابل الإشارة إلى جمهورية البوليساريو، وذلك قبل يوم واحد على انطلاق التظاهرة الكروية التي تحتضنها مصر.

وتضمّن الكليب الرسمي للأغنية، الذي تم إطلاقه، الخميس، كل دول القارة الإفريقية، وظهرت خريطة المغرب وهي مبتورة، مقابل بروز علم البوليساريو، وهو الأمر الذي أدى إلى سخط كبير عند الكثير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حتى إن البعض طالب بانسحاب المنتخب المغربي من المنافسات والعودة إلى المغرب، ما لم يتم التراجع عن عرض خريطة المغرب من دون صحرائه، وهو ما دفع حكومة بلادهم إلى التدّخل والدعوة إلى تصحيح "الخطأ".

وقالت الحكومة المغربية إنها لن تقبل بشكل قاطع الإساءة إلى المغرب والمغاربة أو الانتقاص من وحدتها الترابية، وأكدت أن هذا الأمر "مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلا".

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، إن "الجامعة الملكية لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، معبأة لتصحيح هذا الخلل"، مشيرا إلى أنّه "لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بتر أي جزء من تراب المملكة والمسّ بالشعور الوطني للمغاربة".

وقال الوزير إن "الاتفاقيات التي يوقع عليها المغرب الآن على مستوى الاتحاد الإفريقي، تنص بوضوح على أنّ ذلك التوقيع لا يمكن أن يفسر أو يقدم على أساس أنه دليل أو مدخل للانتقاص من الوحدة الترابية للمملكة، أو المس بها أو الإساءة إليها".

وبعد أن اتخذت القضية أبعادا سياسية، اضطرت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلى تقديم اعتذار للمنتخب والاتحاد المغربي لكرة القدم، وجماهير كرة القدم المغربية، عن "الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، على موقع "تذكرتي" الإلكتروني، وأحد الفيديوهات الغنائية، دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة"، وأكدت، في بيان، أنّ "ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية بكلا البلدين وجماهيرهما العريقة".