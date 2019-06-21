شاهد.. الاحتفال بوصول أول امرأة سعودية تقود طائرة لمطار حائل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الكابتن طيار ياسمين الميمني، أول امرأة سعودية تقود طائرة، لدى وصولها لمطار حائل، حيث استقبلها منسوبو المطار بالتحية والتصفيق لحظة دخولها، ولقيت الميمني كلمات التشجيع والثناء من السعوديين في مواقع التواصل.

شاهد: لحظة الاحتفال بوصول أول امرأة سعودية تقود طائرة لـ”مطار #حائل

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الكابتن طيار ياسمين الميمني pic.twitter.com/RW1Doo3QuP — السعودية اليوم (@alsaudi_today) June 20, 2019

واحتفل مطار حائل بأول سيدة سعودية تعين بشكل رسمي كمساعد طيار بشركة "طيران نسما".

يذكر أن ياسمين الميمني (29 عاماً) حصلت على رخصة الطيران من أميركا، ولكنها قامت باستبدالها بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات بدون عمل حتى وجدت الفرصة مؤخراً.

وكانت شركة "طيران نسما" السعودية قد عينت الكابتن طيار ياسمين الميمني رسمياً في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بأن تقود طائرة ببلدها.

وياسمين الميمني حاصلة على رخصة طيار خاص من الأردن، وأكملت تدريباتها في أميركا بـ300 ساعة تدريب، وحصلت على رخصة طيار تجاري، وقد حلمت دوماً بأن تقود طائرة ركاب داخل السعودية، لتكون بذلك أول فتاة سعودية بوظيفة مساعد طيار بشركة طيران.

وكانت "العربية.نت" قد أجرت حواراً مؤخراً مع ياسمين الميمني، تحدثت فيه عن أحلامها المستقبلية.