محافظ قبطي وقيادي كنسي يشاركان وزير الأوقاف في صلاة الجمعة بمصر

في واقعة لافتة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل في مصر، شارك كل من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية القبطي، وقيادي كنسي كبير بالمحافظة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة، خلال افتتاح مسجد جديد بالمحافظة.

وخلال افتتاح وزير الأوقاف مسجد النادي الجديد، بمدينة ميت غمر، فوجئ المتابعون والمشاهدون بمرافقة المحافظ الدكتور كمال شاروبيم وقيادي كنسي بالمحافظة للوزير، كما لاحظوا جلوس المحافظ والقيادي الكنسي بجوار الوزير خلال نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد.

وأشاد رواد مواقع التواصل بالواقعة، مؤكدين أنها تعبر عن روح المحبة والتسامح التي تجمع عنصري الأمة في مصر، وتدحض كل مزاعم الكراهية أو التنافر بينهما.

وطالب المغردون بتكرار مثل هذه اللافتات المعبرة عن الوحدة الوطنية، لغرس قيم الحب والتسامح والإخاء في نفوس الأجيال الجديدة، وتقديم صورة مصر الحقيقية وشعبها للعالم.