ياسمين صبري تسخر من متلازمة داون.. وغضب في مصر

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوماً بحق الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بعدما نشرت تعليقاً يسخر من المصابين بمتلازمة داون.

وكانت ياسمين قد نشرت صورة لها وهي تقف على رأسها، ووضعت متابعة لها تعليقاً قالت فيه إنها قامت بهذه الحركة وهي بعمر الـ6 سنوات، فردت عليها ياسمين صبري ساخرة: أراهن أنك قمتِ بذلك ولهذا أنت مصابة بمتلازمة داون!!

ولاحقا قامت ياسمين بحذف التعليق، ولكن الضجة لم تهدأ وهاجمها الجمهور بسبب حذف ردها المسيء، وبات هاشتاق ياسمين صبري ترند في مصر.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أسلوب الفنانة المصرية، في الرد على التعليقات وطالبوها بترك التمثيل وفتح صالة ألعاب رياضية لتمارس الرياضة فيها بعيدا عن عالم الشهرة والمعجبين، مؤكدين على أهمية تقديمها اعتذارا عن تعليقها المسيء لذوي الاحتياجات الخاصة.