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ترمب يمازح الأميركيين.. سأصبح رئيساً "إلى الأبد"

المصدر: العربية.نت، فرانس برس
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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، على حسابه في "تويتر" فيديو بقصد المزاح، يثير احتمال بقائه في رئاسة الولايات المتحدة لوقت أطول من ولاية ثانية.

ويحوّر هذا الفيديو غلافاً لمجلة "تايم" في أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين.

ويبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها "ترمب 2028" ثم "ترمب 2032" وصولاً إلى "ترمب 2048".

وحينما تتركز الصورة على ترمب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس غارقاً بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة "ترمب إلى الأبد".

يُذكر أن الدستور الأميركي لا يسمح بانتخاب رئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات. وإذا أُعيد انتخابه في عام 2020، فالحد الأقصى لبقاء ترمب في البيت الأبيض سيكون يناير 2025.

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#الرئاسة الثانية لترمب, #الرئاسة الأميركية, #واشنطن, #البيت الأبيض, #دونالد ترمب, #ترمب

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