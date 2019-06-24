سيلفي مع طفل في جدة.. والمصور الأمير محمد بن سلمان

بعد أن تناول ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة، الاثنين، رصد فيديو ولي العهد في المكان عينه وهو يلتقط صورة سيلفي مع طفل صغير كان متواجداً في المكان.

الله يحفظك سيدي pic.twitter.com/ImaeYTlzGp — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) June 24, 2019

وفي الفيديو يظهر ولي العهد السعودي في المطعم حاضناً طفلاً صغيراً أراد التقاط صورة معه، ويمسك الأمير كاميرا الهاتف ثم يحاول ضبط الصورة واللقطة مع الطفل عن طريق تقريب الكاميرا وإبعادها من جديد حتى تأخذ الشكل المناسب.

فيما ترتسم على وجه الطفل الظاهر إلى جانب الأمير ابتسامة فرح لما يحدث معه.