كيف رحبت هيئة الطيران بأول طيار سعودية؟!

رحبت هيئة الطيران المدني السعودية، وهي الجهة التشريعية للطيران المدني في السعودية، بدخول أول فتاة سعودية مجال الطيران المدني وشغلها منصب مساعد طيار.





كأول فتاة سعودية تعمل بشركة طيران وطنية ..

ياسمين الميمني تحلّق في أجواء المملكةhttps://t.co/L6yOujeDD3 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 23, 2019

ففي حسابها على تويتر، نشرت الهيئة صورة للكابتن ياسمين الميمني، وعلقت: "كأول فتاة سعودية تعمل بشركة طيران وطنية.. ياسمين الميمني تحلّق في أجواء المملكة".

الكابتن ياسمين الميمني تعمل في شركة "نسما للطيران" السعودية الخاصة، وتشغل منصب "مساعد كابتن طيار"، وشاركت قبل أكثر من أسبوع في رحلة داخلية من حائل إلى القصيم ومن حائل إلى تبوك.





#ياسمين_الميمني مطار حائل الدولي يشهد هبوط اول كابتن طيار سعوديه ويحتفل بها في المطار .#نسما_للطيران pic.twitter.com/zlS2ijZbsi — محمد المصارع (@m5o3h5d7) June 20, 2019

وحظيت بدعم شعبي على تويتر، وذلك بعد انتشار فيديو يوثق احتفاء زملائها والعاملين في مطار حائل الدولي بها بعد عودة أول رحلة تشارك في قيادتها.

اربطي حزام الأمان وتمسكي بالمقود واستعدي من اليوم 🚗✈️💛.. أحلامنا تتحقق بإرادتنا وطموحنا يصل عنان السماء.

معاً نحتفل بأول مساعد طيار #ياسمين_الميمني، وغداً نحتفل بمرور عام على قرار السماح بإصدار رخص القيادة للنساء#نسما_للطيران #عام_على_قيادة_المرأة pic.twitter.com/MTeNqEhT09 — نسما للطيران (@NesmaAirlines) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

فيما نشرت شركة "نسما للطيران"، مقطع فيديو على حسابها في تويتر يوثق أول رحلة طيران للميمني وهي تجلس بجانب قائد الطائرة مساعدةً له، وقالت الشركة إنها فخورة بالكابتن الجديدة.

وكانت الشركة السعودية الخاصة قد كشفت في حديث مع "العربية.نت" عن نيتها سعودة وظيفة مساعد الطيار، وأنه تم اختيار 11 متقدما لشغل هذه الوظيفة، من بينهم ياسمين الميمني.