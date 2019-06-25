دبي تفاجئ مؤسس تويتر في المطار.. وجاك يغرد بصورة

لم يكن جاك دورسي، مؤسس موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يتخيل أن إمارة دبي ستستقبله على طريقتها المميزة في المطار عند وصوله إليها، الاثنين، ضمن زيارة في رحلته التي حملت اسم "Tweep Tour" المخصصة لجولة على مكاتب تويتر الرئيسية في العالم.

وفي التفاصيل، فاجأت دبي مؤسس موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، جاك دورسي، بترحيب خاص به عند وصوله المطار، حيث حصل دورسي على ملصق خاص وضع على جواز سفره لدى دخوله دولة الإمارات.

ونشر دورسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة للملصق المكون من علامة تويتر المعروفة، وهي رسم للطائر الأزرق الشهير مع عبارة ترحيب في دبي.

وإلى جانب ذلك الملصق الترحيبي، حصل مؤسس تويتر على الختم الرسمي لدخول دبي والذي حمل تاريخ اليوم عينه.

تغريدة دورسي لاقت تفاعلا كبيرا بعد أن نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث حصدت كثيرا من الإعجابات والمشاركات.

"أول حاكم عربي"

وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، قد استقبل جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، في أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات. وأهدى دورسي خلال الزيارة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتاباً خاصاً من إعداد "تويتر" يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد عبر المنصة، وقد تسلم الكتاب الشيخ مكتوم بن محمد.

يذكر أن الهدية كانت احتفالاً بمرور 10 سنوات على إنشاء حساب الشيخ محمد بن راشد على موقع "تويتر" في العام 2009، حيث يعد الشيخ أول زعيم عربي دشن حساباً رسمياً له على "تويتر"، وتصنف تغريداته على أنها الأكثر تفاعلاً وسط متابعيه الذين يزيد عددهم على 9.7 مليون شخص.