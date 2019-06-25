مذيع مصري لموريتاني: هل تتحدثون العربية؟

اجتاحت مواقع التواصل في مصر عاصفة غضب ضد مذيع شهير جهل أن موريتانيا دولة عربية، وأن سكانها يتحدثون اللغة العربية.

في التفاصيل، استضاف المعلق والمذيع مدحت شلبي بمناسبة مشاركة منتخب موريتانيا لكرة القدم لأول مرة في بطولة الأمم الإفريقية طالبا موريتانياً يدرس في الأزهر، وأثناء الحلقة، وجه المذيع للطالب سؤالا حول سبب إجادته للغة العربية؟ وأين تعلمها؟



أجابه الشاب بأنه موريتاني، وأن سكان موريتانيا يتحدثون اللغة العربية لأنها لغة البلاد الأصلية.

وقال المذيع للشاب: هل تعلمت اللغة العربية في موريتانيا؟ وهل الشعب الموريتاني يتحدث اللغة العربية؟ فأجابه الشاب الذي يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه في الأزهر بأن الشعب الموريتاني يتحدث العربية.

إجابة الشاب وقعت كالصاعقة على المذيع الذي حاول إخفاء جهله بأن موريتانيا دولة عربية، فما كان منه إلا أن يعود ويعترف في فيديو آخر أنه أخطأ.

من جهتهم، طالب مغردو مواقع التواصل بمحاسبة المذيع والقائمين على البرنامج، واعتبروا أن ما حدث سقطة كبيرة بحق شعب عربي شقيق، داعين إلى تقديم اعتذار رسمي من فريق العمل.