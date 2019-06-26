فيديو طريف.. وساطة ومحسوبية في مرور فلوريدا

شهدت مدينة أورلاندو الأميركية، التي تشتهر بأنها واحدة من المقاصد السياحية العالمية بسبب "عالم والت ديزني" الذي يعد أكبر منتجع ترفيهي حول العالم، واقعة طريفة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة الألعاب والأحلام، بحسب ما نشره موقع Kron4 الأميركي.

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 25, 2019

ونقل الموقع تغريدة لإدارة شرطة أورلاندو على منصة تويتر تتضمن مقطع فيديو طريفا يظهر فيه أحد ضباط الإدارة يقوم بضبط طفلته الصغيرة تقود بينما سيارتها على الجانب الخطأ من الطريق.

وقالت إدارة شرطة أورلاندو في التغريدة: "إن الضابط أليكس كيب كان في طريقه عائدا إلى منزله من العمل الأسبوع الماضي، عندما شاهد ابنته الصغيرة تالين، وهي تقود على الجانب الخطأ من الطريق في سيارة أطفال، وعندما طلب الضابط من ابنته الحصول على رخصة القيادة وأوراق الثبوتية والتأمين، ضحكت الطفلة، وما كان من الضابط إلا أن سمح لها بالمضي قدما مع التحذير بضرورة اتباع تعليمات المرور".