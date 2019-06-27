إيقاف مدير مدرسة بمصر أقام سرادق عزاء بفنائها

في واقعة أثارت غضباً على مواقع التواصل، أقام مدير مدرسة بمحافظة الشرقية شمال مصر سرادق عزاء في فناء المدرسة.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بوقف "م. ع. ش" مدير "مدرسة حوض نجيح الثانوية" التابعة لإدارة ههيا التعليمية بالمحافظة عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه، أيهما أقرب.

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وتعود الواقعة إلى أيام قليلة مضت حيث تقدم رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التعليم بمذكرة للمحافظ تفيد بقيام مدير المدرسة بفتحها للأهالي لإقامة سرادق عزاء بفنائها.

وذكر وكيل الوزارة أنه تم افتراش الفناء بالكراسي وعمل "بوفيه" خدمة للمعزين، مضيفاً أنه اتصل هاتفيا بمدير المدرسة لسؤاله عن الواقعة فرد بأن "الأمر عادي".

وقال وكيل الوزارة إنه "حرصاً على المال العام ولعدم تكرار ذلك مستقبلاً بجميع مدارس المحافظة، تم إيقاف المدير عن العمل وإحالة الواقعة للتحقيق".