من هو والد عمرو وردة الذي شغل الناس بعد أزمة نجله؟

واقعة طرد اللاعب المصري عمرو وردة من معسكر منتخب الفراعنة لكرة القدم، الذي يخوض حالياً تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة، بعد تداول فيديو فاضح منسوب له، أثارت جدلا في الشارع المصري.





موضوع يهمك قدم عمرو وردة اعتذاره بعد أزمة استبعاده من تشكيلة مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بينما أكد نجم المنتخب... بعد أزمة "الفيديو الفاضح".. وردة يعتذر وصلاح "يعلق" سوشيال ميديا

فاللاعب له سوابق مماثلة تحدثت عنها وسائل الإعلام المصرية والعالمية، حيث سبق أن اتهمته عارضة أزياء بالتحرش بها لفظياً عبر إنستغرام، كما سبق استبعاده من المنتخب المصري للشباب والذي كان يقوده ربيع ياسين خلال معسكر المنتخب بتونس في يناير/ كانون الثاني عام 2013 بسبب أزمه كبيرة وتم ترحيله للقاهرة.

وقبل سنوات، وفي الموسم قبل الماضي قامت إدارة نادي "باوك" اليوناني بالموافقة على رحيل وردة بسبب سلوكياته، كما اُستبعد من المشاركة مع فريق "فيريينسي" البرتغالي، بسبب اتهامه بالتحرش باثنتين من زوجات زملائه.

لكن المفاجأة التي أذهلت المصريين هي أن اللاعب الذي تلاحقه وقائع التحرش، هو نجل مدحت وردة لاعب السلة الشهير في مصر، والحاصل على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، وصاحب أول "سروال قصير شرعي" في الملاعب المصرية، وكان ارتداؤه لهذا السروال القصير مثار جدل كبير في الثمانينيات.

فالتناقض بين الأب الذي ارتدى "الشورت" الشرعي كمؤشر على التزامه، وبين ابنه الملاحق بوقائع تحرش، كان حديث المصريين على مواقع التواصل، حيث أعرب كثيرون عن دهشتهم من ذلك، مؤكدين أن حالة الأب وابنه تكشفان عن ما يحدث من تناقضات داخل كثير من الأسر.