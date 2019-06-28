"العميد جونيور".. انستغرام يفضح قصي خولي

في الفترات الماضية، لم يعلن الفنان السوري قصي خولي عن زواجه ضمن أي مناسبة، أو حتى على مواقع التواصل على الرغم من الشائعات التي ترددت عن ارتباطه بفتاة أميركية.

إلا أن الفنان فاجأ جمهوره، الخميس، بنشره صورا عبر حسابه على "إنستغرام" أعلن فيها أنه رزق بمولوده الأول.

وأيضا نجم مسلسل "خمسة ونص"، أعلن أن الطفل حمل اسم "عميد" تيمنا بوالد قصي.

ونشر خولي صورة يده ويد مولوده أرفقها بتعليق: "من خلالك، الله أعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر"، مضيفاً: "أتمنى أن أكون لك الأب الحنون والمحب كأبي، جدك الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور. ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعا".

فيما انهالت التعليقات والمباركات على الصورة من متابعيه ومحبيه، وأيضا من الفنانين والزملاء.

يذكر أن خولي خلال إطلالته في برنامج "مجموعة إنسان" في رمضان الماضي مع الإعلامي علي العلياني، لم يعط تصريحا واضحا عن حقيقة ارتباطه، حيث قال حينها: "قد أكون متزوجاً وقد لا أكون".