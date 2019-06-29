عبدالمجيد عبدالله يفاجئ جمهوره: طنت براسي والعود جنبي

فاجأ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، جمهوره بأغنية دندنها على العود من على فراش نومه عبر تويتر.

وقال عبدالمجيد عبر حسابه على "تويتر" " اللي تطن في رأسي الآن بغنيها أي شي نقول بسم الله ولحد يتفلسف علي مو مغنيها زين ومش عارف إيه تراني فسريري والعود جنبي اللي يطلع معاي بدون مونتاج اتفقنا".

وأضاف "عجبتكم طنة اليوم قديمة بس مايخالف الأغنية قديمة بس تبقى حبسة مشاعر مخنوقة موجودة فداخلنا".

الأغنية نشرت في حساب عبدالمجيد عبدالله على جزئين، وحازت على آلاف التعليقات والريتويت وبلغت مشاهدتها أكثر من 700 ألف مشاهدة.

وأكد عبدالمجيد عبدالله على أنه سيكون هناك بث مباشر لمتابعي حسابه قريباً.