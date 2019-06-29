ناصر القصبي للأمير محمد بن سلمان: "بك نرفع رؤوسنا"

نشر الفنان السعودي ناصر القصبي صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قمة العشرين المنعقدة في اليابان هذه الأيام عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأرفق القصبي صورة ولي العهد بتغريدة كتب فيها: "#محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين أيها المتصدر أيها الأبيض بينهم لك العزة والهمة وبك نرفع رؤوسنا".

#محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين



أيها المتصدر أيها الأبيض بينهم

لك العزة و الهمة

وبك نرفع رؤوسنا pic.twitter.com/xTPnnitAVv — ناصر القصبي (@algassabinasser) June 28, 2019

تغريدة القصبي لاقت تفاعلا كبيرا، حيث حصدت إعجابات كثيرة من متابعيه على تويتر ومشاركات أيضا.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد وصل منذ أيام إلى أوساكا ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية استمرت يومين.