علاء مبارك يغرد حول حظره من حضور مباريات منتخب مصر

عبر صفحته على موقع تويتر، طلب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، معرفة سبب قيام الشركة المسؤولة عن توزيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في مصر حاليا بحظره وشقيقه جمال من حضور مباريات المنتخب في المدرجات.

وحضر علاء مبارك مباراة المنتخب الأخيرة مع الكونغو في استاد القاهرة، والتي أقيمت الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين، قبل أن يفاجأ أن الشركة القائمة بتوزيع التذاكر قامت بحظره ومنع إصدار تذاكر له تمكنه من حضور مباراة المنتخب المصري التي ستقام اليوم الأحد أمام منتخب أوغندا.

وكتب علاء يقول: "المرة القادمة سأتابع المباراة عبر التلفاز بعد حظر "الفان أي دي" الخاص بي.

وبعد تلك الواقعة بأيام، تكرر الأمر مع جمال مبارك ليكتب علاء يقول: "إن الأمر تكرر مع شقيقه، حيث اتبع كل التعليمات المطلوبة واستلم الفان الخاص به وزوجته وابنته، وسدد ثمن تذاكر مباراتي مصر مع الكونغو وأوغندا في الدرجة الأولى".

وأضاف أن شقيقه جمال حصل على إثبات وصور من التذاكر التي تم شراؤها بالفعل، ولمدة تزيد عن أسبوع يحاول استلام التذاكر لكن الشركة تمتنع عن تسليمه وتراوغ دون أي توضيح، مطالبا الشركة بإعلان سبب مراوغتها في تسليم تذاكر المباريات له ولشقيقه.

يذكر أن علاء مبارك وشقيقه جمال مازالا يحاكمان في قضية التلاعب في البورصة، حيث قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتاً لحين الفصل في دعوى ردها والمقدمة من المدعى بالحق المدني.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت في مدن القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية 12 يونيو الجاري وتختتم في 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا يمثلون 24 دولة.