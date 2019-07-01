درس من بيبر لسويفت: وسيلة حل النزاع الوحيدة هي التواصل

اتهم جاستن بيبر تايلور سويفت بـ"تخطي الحدود" أمس الأحد بعدما أحيت خلافاً قديماً في منشور انتقدت فيه وكيل أعماله على شرائه حقوق غالبية مجموعاتها الموسيقية المصنّفة "بلاتينوم".

وكشفت سويفت أنها عانت لسنوات من "تسلّط تلاعبي" مارسه سكوتر براون النافذ في مجال الإنتاج الموسيقي والذي اشترت شركته "إثاكا هولدينغز" مؤخراً "بيغ ماشين لايبل غورب" التي أنتجت أول سبع اسطوانات لسويفت.

وكتبت الفنانة الأميركية أن "إرثي الموسيقي على وشك أن ينتقل إلى شخص حاول تبديده"، مشيرةً إلى أن فرصة شراء حقوق مجموعاتها لم تتح لها يوماً. وأردفت: "لم أتصور يوما أن يكون الشاري سكوتر".

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ولجأ النجم الكندي بيبر إلى "إنستغرام" للدفاع عن براون الذي تعاون أيضا مع أريانا غراندي وكانييه ويست.

ونشر بيبر صورة لسويفت في بدايات مسيرتهما الفنية، معلقاً عليها: "من غير المقبول أن تستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لجعل الناس يكرهون سكوتر.. كما لو كنت تحثّين محبيك على مضايقة سكوتر".

وتابع: "أظنّ أن الوسيلة الوحيدة لحلّ النزاع هي التواصل.. ولا جدوى من كلّ هذا النقد اللاذع على الإنترنت، فهو لن يحلّ الأمر".