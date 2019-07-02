بعد سنوات من الاختفاء.. ابنتا وائل كفوري إلى العلن

اعتاد الفنان اللبناني، وائل كفوري، إبعاد عائلته عن أضواء الشهرة طيلة فترة زواجه، إلا أن خبر طلاقه أعاد حياته الشخصية إلى الواجهة من جديد.

وفي خطوة قد تفتح باب الجدل بين الطرفين نشرت آنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة لابنتيهما ميشال وميلانا على إنستغرام أظهرت ملامحهما بشكل بسيط، وأرفقت الصورة بعبارة: "حماكما الله".

ومن المعروف أن زواج الفنان وائل كفوري كان أشهر زواج سري في لبنان، ولطالما حرص وائل على إبقاء عائلته بعيدا جدا عن الأضواء.

الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، وتناقلها كثيرون، كذلك تكهن البعض بأنها من الممكن أن تفتح بابا من المشاكل في حال لم يكن وائل راضيا عن نشرها.

كفوري كان قد انفصل رسميا عن زوجته آنجيلا بشارة بعدما تزوجا عام 2011.

وأعلنت صديقته الإعلامية ريمة نجيم نبأ طلاقه.

يذكر أن أنجيلا خلال فترة زواجها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتعرّف عليها الناس إلا بصورة قديمة كانت سربت لها مع زوجها منذ فترة طويلة، وبعد الطلاق عادت لتنشر صورها.