فيديو يكشف حقيقة المقطع المجتزأ لإيفانكا بقمة الـ20

Thank you Prime Minster Abe for inviting me to address heads of State on the economic + national security imperative of economically empowering women globally.

I am grateful for the opportunity to elevate this critical issue, which must remain at the heart of the G20 agenda.#WGDP pic.twitter.com/od2duBttnC — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 1, 2019

نشرت إيفانكا ترمب فيديو على حسابها في "تويتر" يظهرها وهي تتوجه بكلمة عن المرأة أمام زعماء قمة الـ20، وتدخل في أحاديث جانبية عديدة مع الزعماء الحاضرين للقمة، في نفي واضح لما انتشر من مقاطع فيديو مجتزأة تظهرها وكأنها قامت بإقحام نفسها في أحاديث الزعماء.

وكان فيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل يُظهر إيفانكا وهي تتشارك الحديث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على هامش اجتماعات قمة الـ20. وادعى متداولو المقاطع أن ابنة الرئيس الأميركي كانت تحاول "إقحام نفسها" بأحاديث الزعماء.

ومن خلال حسابها على "تويتر"، وجهت إيفانكا ترمب الشكر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على دعوتها لتوجيه كلمة أمام رؤساء الدول حول ضرورة تمكين المرأة بالأمن الوطني والاقتصادي على الصعيد العالمي.

وقالت من خلال تغريدة على حسابها في "تويتر": "أشعر بالامتنان لإعطائي الفرصة لإبراز هذه القضية الملحة التي يجب أن تظل بقلب جدول أعمال مجموعة الـ20".

وأرفقت إيفانكا ترمب بالتغريدة فيديو يظهرها وهي تتحدث على هامش اجتماعات مجموعة الـ20 التي استضافتها مدينة أوساكا باليابان، إضافة إلى أحاديثها الجانبية مع الزعماء الدول المشاركة.

وقالت إيفانكا في الفيديو إنه "على مدار الحقب الماضية، فقد حققت الدول المشاركة هنا اليوم (بقمة الـ20) تقدماً واضحاً للاعتراف بحقوق المرأة على الصعيد الاقتصادي.. ويجب أن نستمر في وضع تمكين المرأة اقتصادياً ضمن أولوياتنا، ونضعها بقلب جدول أعمال مجموعة الـ20"، مضيفة أن تمكين المرأة اقتصادياً سوف ينقذ عائلات من الفقر، وينمي الاقتصادات بدولهم، ويحقق السلام والرخاء للملايين حول العالم.

وأضافت: "هذا هو الإرث الذي نقاتل من أجله، ومستقبل سنفخر بأن نتركه لأولادنا".